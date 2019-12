Spoedwet stikstof krijgt meerderheid in senaat

Het kabinet heeft genoeg steun voor de spoedwet stikstofmaatregelen in de Eerste Kamer. Naast de coalitie stemmen de Groep-Otten, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) voor. Daarmee steunen 38 van de 75 senatoren het voorstel.

Henk Otten, voorman van zijn gelijknamige driemansfractie, gaf aan de wet te steunen na een gesprek met premier Mark Rutte in het Torentje. De SGP zegt de wet te steunen omdat boeren en bouwers zonder de wet nog verder in de knel komen. Op de website van OSF geeft senator Gerben Gerbrandy aan dat ook hij voor de wet zal stemmen.

Dat betekent dat de steun van 50PLUS (drie zetels in de senaat) niet meer nodig is. Partijleider Henk Krol zag eerder nog zijn kans schoon en vroeg om een onderzoek naar de rekenrente voor pensioenfondsen in ruil voor steun aan de stikstofwet. Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Martin van Rooijen hield zijn lippen stijf op elkaar in de aanloop naar het debat. Tijdens het debat vroeg hij om extra aandacht voor seniorenwoningen. De Tweede Kamerfractie van 50PLUS steunde de spoedwet.

Die spoedwet moet ervoor zorgen dat er snel weer meer woningen gebouwd kunnen worden en wegen worden aangelegd. Deze projecten zijn deels stil komen te liggen sinds de Raad van State in mei het staande stikstofbeleid naar de prullenbak verwees.

Voor het kabinet is het belangrijk dat het wetsvoorstel een meerderheid krijgt om snel de stikstofproblemen te kunnen aanpakken. Het was onzeker of het nog voor de kerstvakantie door de Eerste Kamer behandeld zou worden. Maandagavond laat besloten senatoren, nadat landbouwminister Carola Schouten schriftelijke vragen had beantwoord, toch over het voorstel te debatteren. Dinsdagavond wordt gestemd.

