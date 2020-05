Slob wil niet dat scholen eindcijfers van leerlingen opplussen

Scholen mogen niet zomaar de cijfers ophogen van leerlingen die onvoldoende hebben gescoord om hun diploma te halen. Voor deze leerlingen zijn mogelijkheden gecreëerd om vakken te herkansen. Dat zei minister Arie Slob (Onderwijs) vrijdag naar aanleiding van de Johan van Oldenbarneveltschool in Amersfoort, die eindcijfers van leerlingen heeft opgeplust. „Dat is niet de bedoeling. We zijn in overleg met deze school.”

Door de coronacrisis zijn er dit jaar geen eindexamens, maar wordt het eindcijfer van de eindexamenleerlingen berekend op basis van de resultaten van de schoolexamens. Het gymnasium in Amersfoort zou de cijfers voor sommige leerlingen naar boven hebben bijgesteld, op basis van de gemiddelde resultaten die de leerling de afgelopen vijf jaar heeft behaald. De eindcijfers zouden daarmee representatiever worden.

De minister is het daar niet mee eens. „We hebben voor leerlingen die niet voldoende resultaten hebben, heel nadrukkelijk mogelijkheden geboden voor herkansing. Twee vakken mogen ze herkansen. Op het vmbo hebben ze zelfs nog een derde mogelijkheid, een praktijkvak. Dus er zijn mogelijkheden om de cijfers verder te verhogen, maar niet door de cijfers aan te passen maar door gewoon gebruik te maken van de herkansingsmogelijkheden”, aldus Slob.