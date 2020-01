Sint-Maarten blijft verdeeld na verkiezingen

Sint Maarten blijft na de verkiezingen van afgelopen donderdag een politiek verdeeld land. Bij de vijfde parlementsverkiezingen in tien jaar tijd werden vijf verschillende partijen gekozen in het parlement, dat vijftien zetels kent. Met deze uitslag is een coalitie weer noodzakelijk.

De verkiezingen zijn gewonnen door de National Alliance met 35 procent van de stemmen. Deze partij leidt momenteel de interim-regering. National Alliance kwam voor het laatst als grootste partij van Sint-Maarten uit de bus in 2010.

Als tweede kwam donderdag de UP Party uit de bus, met 24 procent van de stemmen. De lijst werd voor het eerst niet aangevoerd door Theo Heyiliger, die verdachte is in een grote corruptiezaak. Zijn echtgenote Grisha Heyliger-Marten deed wel mee en was op de vierde plaats van de lijst uiteindelijk de grootste stemmentrekker van de partij.

Opkomst

Frans Richardson, verdacht van machtsmisbruik, omkoping en valsheid in geschrifte, staat eerste op de lijst van USP. Die werd met 13 procent van de stemmen de derde partij van Sint-Maarten.

In totaal is 59 procent van de stemgerechtigden in Sint-Maarten donderdag naar de stembus gegaan. De opkomst is nog nooit zo laag geweest. In 2014 stemde nog 70 procent, daarna werd de interesse per verkiezing minder. Door steeds terugkerende onenigheid in de verschillende coalities kende Sint-Maarten in de afgelopen tien jaar negen verschillende regeringen.