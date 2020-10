SGP: Politieke deal over coronawet één pakket

Als fracties in de Tweede Kamer de coronawet nog verder gaan verbouwen, kan dat gevolgen hebben voor de steun van de SGP aan die wet.

Dat zei SGP-leider Van der Staaij maandag desgevraagd. „Vorige week zijn wij het met een aantal oppositiepartijen en de coalitie eens geworden over verbeteringen die we aan willen brengen in de coronawet. Woensdag debatteert de Kamer over die wet en over de amendementen. Als er dan alsnog weer discussie ontstaat over bijvoorbeeld meer bevoegdheden voor de minister om kerkdiensten af te schalen, ontstaat er voor mijn partij een nieuwe situatie. En gaat de SGP natuurlijk weer opnieuw nadenken over de vraag of we het hele pakket nog wel steunen.”

Van der Staaij benadrukt dat zijn partij nu juist positief was over de coronawet van minister De Jonge vanwege de manier waarop in die wet over grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst wordt gesproken. „De les die we met z’n allen uit de eerste coronagolf hebben getrokken, was dat de overheid in eerste instantie te rigoureus grondrechten heeft ingeperkt. Daarna hebben we met elkaar een nieuwe lijn gevonden: maatwerk voor kerkdiensten.”

Verwarrend

Van der Staaij vindt het „ongelooflijk, weinig vertrouwen wekkend en ook verwarrend dat we nu, na wat ophef in Staphorst, weer zomaar en zo snel van die lijn gaan afwijken. Met mogelijk ook nog gevolgen voor de coronawet.”