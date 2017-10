SGP-hoofdbestuur wil alsnog gesprek met Europarlementariër Belder

Het SGP-hoofdbestuur heeft een lastig klusje in het vooruitzicht. De mannenbroeders moeten nog een pittig gesprek voeren met SGP-Europarlementariër Belder over diens onkostenvergoeding van 4300 euro per maand. De afspraak was dat Belder daarover elk jaar verantwoording zou afleggen door middel van een accountantsrapport. Dat is enkele jaren al niet meer gebeurd. In juni zei SGP-partijvoorzitter Van Leeuwen dat hij zo spoedig mogelijk een afspraak wilde met Belder om hem aan te sporen zijn verplichting na te komen.

Ondertussen zijn we zo’n vier maanden verder en nog steeds is het gesprek niet geweest. In de wandelgangen doet het gerucht de ronde dat het SGP-hoofdbestuur de kwestie laat lopen en straks na de verkiezingen met een nieuwe Europarlementariër met een schone lei wil beginnen. Ook zeggen sommigen met enige stelligheid dat het nog niet totstandkomen van een afspraak voor 100 procent aan Belder ligt en voor 0 procent aan het hoofdbestuur.

SGP-voorzitter Van Leeuwen wil op dat laatste gerucht niet reageren. „Daar doe ik geen uitspraak over. Het klopt wel dat er geen overleg is gepland.”

Het gerucht dat het SGP-hoofdbestuur de kwestie laat lopen, wijst Van Leeuwen van de hand: „We willen dit niet laten lopen. We houden vast aan ons eerdere standpunt.” Met andere woorden: dat gesprek moet er komen.

Wat vindt Belder er zelf van? Hij reageert vanaf Schiphol, waar hij op het punt staat in een vliegtuig te stappen: „Er is hier veel lawaai. Bel aanstaande vrijdag maar even terug.” Wordt dus vervolgd.