SGP heft zelfstandigheid VOE op

De SGP gaat versneld aan de slag met een nieuwe organisatiestructuur voor alle internationale activiteiten die in partijverband plaatsvinden.

Daartoe zal uiterlijk 1 januari 2020 een nieuwe stichting worden opgericht, „waarin ook de werkzaamheden van de huidige Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) zijn geïntegreerd”, meldde het partijbestuur donderdag op de website van de SGP. Daarmee komt een einde aan de zelfstandigheid van de stichting.

De VOE lag de achterliggende twee weken in de media zwaar onder vuur doordat een arbeidsconflict op straat kwam te liggen. Tevens lieten meerdere SGP’ers op anonieme basis aan de pers weten dat zij al jaren ontevreden zijn over het functioneren van de VOE en dat, naar hun mening, het partijbestuur met hun klachten lange tijd weinig of niets heeft gedaan.

In het persbericht op de website geeft het partijbestuur aan dat het al in juni opdracht had gegeven om na te denken over een nieuwe structuur voor alle internationale activiteiten, maar dat „dit proces nu wordt versneld.”

Mediation

Het partijbestuur steunt het mediationtraject dat is ingezet door het VOE-bestuur om het arbeidsconflict met de medewerker op te lossen. Het SGP-bestuur „zal nadrukkelijk toezien op een adequate en integere behandeling van de klacht.”

Verder „waarborgt” het partijbestuur de rechtspositie van de betrokken medewerker, die bij de stichting VOE een tijdelijk werkverband heeft. Als in de toekomst voor de nieuw op te richten stichting personeel wordt gezocht, kan ook hij solliciteren. Zou hij na een onafhankelijke benoemingsprocedure niet benoemd worden, dan „wordt hij betaald begeleid bij het vinden van een andere betrekking binnen of buiten de partij.” Deze afspraken zijn tot stand gekomen in goed overleg met de betreffende werknemer, aldus het partijbestuur.

De voorzitter van de VOE, Engelbert van Voorden, kan zich niet vinden in enkele passages uit het persbericht, zo liet hij donderdagavond per mail aan het Reformatorisch Dagblad weten. Van Voorden in een mondelinge toelichting op die mail: „Het lijkt er nu op dat het partijbestuur de werknemer volledig in het gelijk stelt. Daar stoor ik me aan.” Van Voorden stelt dat het uitgegeven persbericht niet volledig met het VOE-bestuur is afgestemd en dat het daardoor niet kan instemmen met enkele uitspraken van het partijbestuur over het arbeidsconflict met de betreffende werknemer. „Wij staan achter de berichtgeving over het mediationtraject, de structuurwijzigingen in principe ook, alleen niet achter de wijze van berichtgeving”, aldus Van Voorden.

Het partijbestuur laat, in reactie op de uitlatingen van Van Voorden, weten dat „in het opstellen van het persbericht alle betrokkenen zijn geconsulteerd”, dat het partijbestuur een eigen verantwoordelijkheid heeft in het oplossen van de problemen rondom de VOE en dat het bestuur niet de behoefte heeft om nog nader te reageren.

De zomerperiode en de periode kort daarna wil het partijbestuur gebruiken om „in de partij de nodige gesprekken te voeren en relaties weer te normaliseren.” Partijvoorzitter Peter Zevenbergen: „Wij zijn geschrokken van de heftigheid van de reacties. Graag gaan we het gesprek aan over hoe deze dynamiek heeft kunnen ontstaan. Op die manier willen we leren voor de toekomst.”

Jongeren

SGP-jongeren geeft in een reactie aan de verklaring van de partij te ondersteunen. „Het is goed dat het partijbestuur geloofwaardige stappen zet om deze zaak op te lossen,” aldus voorzitter Arie Rijneveld. „We hebben de laatste week gemerkt dat er naar onze voorstellen is geluisterd.”