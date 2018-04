SGP’er Dijkgraaf per direct weg uit Kamer om „spanning op huwelijk”

SGP’er Elbert Dijkgraaf (48) is dinsdag per direct gestopt als Tweede Kamerlid.

Zijn afscheidsbrief werd dinsdagmiddag voorgelezen door de voorzitter van de Tweede Kamer, Arib. In zijn brief noemt Dijkgraaf zijn keuze om te stoppen een „weloverwogen en persoonlijke.” Zijn vertrek houdt verband met het feit dat, aldus de afscheidsbrief, „er sinds enkele jaren steeds meer spanning op mijn huwelijk staat”. Zijn gezinssituatie vergde van hem te veel energie, stelt de aan het Binnenhof als onvermoeibaar bekendstaande SGP’er.

Dijkgraaf benadrukt dat hij in zijn afscheidsbrief bewust niet in algemene termen wilde verwijzen naar „persoonlijke omstandigheden.” Dat zou, aldus de politicus, „meer vragen oproepen dan beantwoorden.”

Sprekend over zijn huwelijkscrisis schrijft Dijkgraaf dat er „van alle kanten hard gewerkt is aan een oplossing”, maar tot op heden tevergeefs. „Als gevolg daarvan klopt de balans tussen werk en privé niet meer. (...) Daardoor viel ik eind december uit. En nu nog merk ik dat de omstandigheden zoveel vergen dat het intensieve werk van een Kamerlid daar niet meer mee te verenigen is. Daarbij weegt uitdrukkelijk mee dat ik graag de komende tijd extra tijd besteed aan mijn kinderen.”

De in 2010 in de Kamer gekozen SGP’er, die tevens deeltijdhoogleraar is in Rotterdam (vakgebied: empirische economie van de publieke sector), zat al vanaf begin januari „wegens oververmoeidheid” thuis.

In zijn afscheidsbrief dankt hij zijn fractie, de medewerkers en het hoofdbestuur van zijn partij, „die me in deze moeilijke tijden volop hebben gesteund.”

Opvolger

Dijkgraaf wordt woensdag opgevolgd door de nummer vijf van de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van 2017, ir. Chris Stoffer (43) uit Elspeet. Hij is directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat. Ook is hij raadslid en SGP-fractievoorzitter in de gemeente Nunspeet.

Chris Stoffer. beeld Cees van der Wal

De nummer vier op de kandidatenlijst, Bert-Jan Ruissen uit Krimpen aan den IJssel, was niet beschikbaar voor het Kamerlidmaatschap: hij is voor de SGP de nieuwe lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, in 2019.

Verdrietige dag

SGP-leider Van der Staaij zegt in een verklaring dat het hem en zijn fractieteam „erg aangrijpt dat Elbert ons gaat verlaten.” Hij spreekt van een „verdrietige dag.” „Ik heb alle begrip voor de heel persoonlijke afweging die hij heeft gemaakt om, zoals hij dat zelf zegt, weer een goede balans te vinden tussen werk en privé.”

Van der Staaij geeft aan dat de fractie „acht jaar heeft genoten van Dijkgraafs hartelijkheid en humor en gebruik heeft mogen maken van zijn kennis en daadkracht. Bovendien was hij goed benaderbaar voor burgers die tegen allerlei problemen opliepen, niet het minst de eenverdieners, boeren en vissers”, aldus de SGP-leider, die samen met het fractieteam Dijkgraaf „in alles Gods zegen toebidt.”

SGP-voorzitter Van Leeuwen stelt dat het partijbestuur „het bijzonder betreurt” dat Dijkgraaf uit de Kamer vertrekt. „Binnen onze partij heeft zijn grote gedrevenheid en gedegen en principiële inzet op zijn beleidsterreinen brede waardering geoogst.”

Gezaghebbend

De SGP neemt nu, zegt Van Leeuwen, „afscheid van een gezaghebbend Kamerlid. Tegelijk spreken we de hoop en verwachting uit dat hij met zijn kennis en ervaring nog lang voor onze partij van betekenis mag zijn.”

In zijn afscheidsbrief schrijft Dijkgraaf dat het, na de drie maanden rust die achter hem liggen, nu „een stuk beter” met hem gaat. „Ik hoop snel andere uitdagingen op te pakken, maar wel in een werkomgeving die minder hectisch en tijdrovend is. Ik zal dan ook geen beroep doen op de wachtgeldregeling.”

In de geschiedenis van de SGP, die op 24 april honderd jaar bestaat, vertrok nooit eerder een Kamerlid tussentijds.

