SGP, CU en PVV stellen vragen over VN-lijst

SGP, ChristenUnie en PVV hebben minister Blok van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de lijst die de Verenigde Naties (VN) hebben gepubliceerd met bedrijven die zakelijke belangen hebben in Israëlische nederzettingen.

Woensdag publiceerde het mensenrechtenbureau van de VN een rapport met daarin de lijst. Op de lijst van 112 ondernemingen staan ook een aantal in Nederland gevestigde bedrijven.

De Kamerleden Van der Staaij (SGP), Voordewind (CU) en De Roon (PVV) willen weten of Blok het met hen eens dat de publicatie „minstens” een „sterke (internationaal-)politieke veroordeling” is, en een handvat is voor verdere BDS-initiatieven. BDS staat voor boycots, desinvesteringen en sancties, en is een internationale beweging.

De drie partijen vragen verder of de lijst niet ongewenst is, aangezien zakendoen in betwiste gebieden niet juridisch verboden is. De partijen willen verder van Blok weten in hoeverre hij het „rechtvaardig en terecht vindt dat de lijst alleen het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk betreft, en dat „andere betwiste gebieden wederom ongemoeid worden gelaten.”

Volgens de partijen verdienen bedrijven in Palestijnse gebieden juist alle steun, omdat zij „een belangrijke bijdrage leveren aan economische vooruitgang, werkgelegenheid en waardevolle intermenselijke contacten.”

SGP, CU en PVV vragen Blok of hij beaamt dat de publicatie van de lijst in strijd is met het kabinetsstandpunt dat Nederland geen boycots tegen Israël steunt. De partijen willen dan ook dat de bewindsman „op ferme wijze” afstand neemt van de publicatie, en dat hij zich inzet „voor zuivering van de goede naam en faam” van de bedrijven op de lijst.