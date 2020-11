Senaat: Stem tegen VN-resolutie met alleen Arabische naam Tempelberg

Nederland moet binnen de Verenigde Naties (VN) zo veel mogelijk tegen resoluties stemmen waarin alleen met de Arabische naam naar de Tempelberg verwezen wordt.

Dat vindt de Eerste Kamer. Een meerderheid –VVD, FVD, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP en Fractie-Otten– stemde deze dinsdag voor de motie. Samen zijn deze partijen goed voor 50 van de 75 zetels in de Senaat. De motie was vorige week ingediend door de SGP en was mede ondertekend door een aantal andere partijen.

Nederland stemde vorige week nog voor een VN-resolutie waarin de Tempelberg alleen met de Arabische naam, Haram al-Sharif, aangeduid wordt. Dit gebeurde in een van de comités van de Algemene Vergadering van de VN, het Vierde Comité. Daarin worden onderwerpen over politiek en dekolonisatie besproken. De Algemene Vergadering buigt zich volgende maand zelf ook nog over de resolutie. De Tempelberg is van grote waarde voor zowel joden, christenen als moslims.

Resoluties die gericht zijn tegen Israël worden vaak ieder jaar opnieuw ingediend. Zo stemde Nederland vorig jaar zowel in het Vierde Comité als in de Algemene Vergadering voor een resolutie met precies dezelfde passage als dit jaar, met daarin uitsluitend de Arabische naam voor de Tempelberg. Waar de EU-lidstaten vorig jaar echter onverdeeld voor beide resoluties stemden, is dat nu anders. Bij de stemming van vorige week stemde Hongarije tegen, en onthielden Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije zich van stemming.