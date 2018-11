Segers wil geen verantwoordelijkheidsvakantie

De ChristenUniefractie in de Tweede Kamer blijft staan achter de afspraak in het regeerakkoord dat er geen kinderpardon komt.

Dat zei fractievoorzitter Gert-Jan Segers zaterdag tijdens het ChristenUniecongres in Zwolle. Hij ging uitvoerig in op de kritiek van ruim honderdvijftig partijleden die vinden dat de fractie alsnog in Den Haag moet pleiten voor een kinderpardon. Ze hebben hun wens neergelegd in een motie die later op het congres in stemming komt.

Segers stelde dat het hem ook wel eens aanspreekt om die weg op te gaan en “verantwoordelijkheidsvakantie te nemen.” Toch doet hij dat niet. “Maar als wij doelbewust langs de zijlijn gaan staan, zijn we ook verantwoordelijk voor wat er vervolgens zonder ons gebeurt.

Dan moeten ons ook verantwoorden voor de gevolgen daarvan.”

Segers benadrukte dat er extra geld komt voor een humaan vluchtelingenbeleid en voor een acceptabele bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers en dat het niet is gelukt om een kinderpardon te regelen. “Soms is iets doen beter dan niets doen.”

Segers hekelde het feit dat vakbonden en werkgevers deze week niet in staat waren een pensioenakkoord sluiten. En dat terwijl er een concept-akkoord lag en het kabinet 7 miljard wilde investeren om het akkoord aanvaardbaar te maken. “Wat op het spel staat, is de polder zelf. Ik weet niet wat er in de cao van werkgevers en werknemers staat, maar vast niet dat ze verantwoordelijkheidsvakantie mogen nemen.”

Bisschop De Korte op CU-congres: Onze morele boekhouding klopt niet

CU-leider: poldermodel in de waagschaal