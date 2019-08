Scheidend partijvoorzitter: SP is te anoniem geweest

Dat de SP momenteel in een diep dal verkeert, is zeker niet alleen te wijten aan het omstreden filmpje over PvdA-eurocommissaris Timmermans waar de partij tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen mee uitpakte.

Dat zei scheidend partijvoorzitter Ron Meyer donderdag bij EenVandaag.

Het filmpje veroorzaakte een storm aan protest. Oud SP-prominenten noemden het een blamage en een tactische blunder dat de SP zich in het mede door Meyer bedachte filmpje tegen een linkse bondgenoot keerde, in plaats van tegen de PVV of het Forum voor Democratie.

De SP verloor bij de verkiezingen haar twee zetels in het Europarlement, waarna Meyer aankondigde zich in december niet meer herverkiesbaar te zullen stellen voor een tweede voorzitterstermijn.

In EenVandaag zei hij dat de SP te lang te salonfähig heeft willen zijn; te anoniem en juist niet controversieel genoeg. „We hebben de mensen onvoldoende het gevoel gegeven dat ze met ons de machtsverhoudingen echt kunnen veranderen.”

Samen met de in 2017 aangetreden voorzitter van de SP-Tweede Kamerfractie Lilian Marijnissen zette Meyer de SP neer als een partij die strijdt voor een rechtvaardig klimaatbeleid en de arbeidsmigratie binnen de EU aan banden wil leggen.

In het blad Vrij Nederland onthulde verslaggever Rudie Kagie deze week dat de mislukte EU-verkiezingscampagne de SP een kwart miljoen euro heeft gekost.