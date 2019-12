Rutte ziet uitweg uit conflicten binnen NAVO

Premier Mark Rutte verwacht dat de leiders van de NAVO-landen hun conflicten over een aantal „lastige punten” zullen oplossen, zei hij voor aanvang van overleg in Londen. NAVO-leiders spreken onder meer over de Turkse inval in Noord-Syrië, het oordeel van de Franse president Macron dat het bondgenootschap hersendood is en de verdeling van de lasten.

„Meningsverschillen gaan we uitpraten, uiteindelijk kom je eruit, dat is de kracht van deze club”, zei Rutte op basis van „lange gesprekken” met collega-leiders. Hij deelt de analyse van Macron dat de coördinatie binnen de NAVO soms gebrekkig is, maar hoopt een goed gesprek met Turkije te voeren over wat er gebeurt in Noord-Syrië. Hij tekende aan dat de Turken „terechte zorgen hebben over de veiligheid en het grote aantal vluchtelingen”.

Rutte sprak al met de Amerikaanse president Trump, waarbij het niet alleen ging over de norm voor defensie-uitgaven, die Nederland „nog lang niet haalt”. Het ging ook over „hoe Amerika verankerd blijft in de NAVO. Maar het is niet zo dat hij aan het afhaken is hoor.”

Wat betreft Rusland vinden de meeste NAVO-landen volgens de premier dat er druk op Moskou moet blijven. „Ze hebben de Krim bezet en rotzooien in Oekraïne, dat moet stoppen.” Daarnaast moet de dialoog met Rusland doorgaan. Maar we moeten niet „naïef zijn over de Russen”, aldus Rutte.