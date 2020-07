Rutte: woensdag advies over mondkapjes

Het Outbreak Management Team komt woensdagochtend met een advies over het gebruik van mondkapjes. Woensdagmiddag spreekt het Veiligheidsberaad over dat advies, samen met minister voor Medische Zorg Tamara van Ark, waarna er een toelichting komt van de voorzitter van het beraad en de bewindsvrouw. Dat meldt premier Mark Rutte in een speciale post op Facebook.

In het Facebookbericht, dat ook namens zorgminister Hugo de Jonge is geschreven, gaat Rutte in op de onrust die is ontstaan omdat het aantal coronabesmettingen flink is toegenomen. „Ook al is het zomer, we kunnen ontspannen maar zeker niet verslappen”, waarschuwt de premier.

Ook geeft hij meer duidelijkheid over de besluitvorming rond mondkapjes. Volgens onder andere de NOS wil het kabinet geen mondkapjesplicht. Ook het OMT zou daar niets in zien. Mogelijk krijgen burgemeesters wel de mogelijkheid om op lokaal niveau een draagplicht af te kondigen. Deskundigen in het staats- en bestuursrecht zeiden maandag in NRC overigens dat zo’n plicht juridisch niet zomaar mogelijk is, omdat het de grondrechten van mensen zou inperken.

Woensdag wordt ook de Tweede Kamer geïnformeerd, donderdag gaat het kabinet verder in op het advies over quarantaine na bezoek aan een gebied dat een oranje reisadvies heeft.

„Het kabinet houdt vanzelfsprekend continu de vinger aan de pols”, zegt Rutte. De meest betrokken bewindspersonen hebben elke dag contact met elkaar, aldus de premier. „De afgelopen dagen is er weer intensief gesproken over de laatste stand van zaken.” Die is zorgwekkend, zegt Rutte, en alle Nederlanders hebben volgens hem een taak de verspreiding tegen te gaan.

„Het virus verspreidt zichzelf niet, mensen doen dat. Daarom gelden de basisregels onverminderd, overal en voor iedereen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas zien we dat de recente uitbraken vooral het gevolg waren van het niet naleven van de basisregels die we allemaal kennen.”