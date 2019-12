Rutte: winst Johnson helpt afwikkeling brexit

Een verkiezingsoverwinning voor de Britse premier Boris Johnson zou de afwikkeling van de brexit helpen en dat zou volgens Mark Rutte „goed nieuws” zijn. Hij reageerde na afloop van de EU-top in Brussel kort nadat de eerste peilingen naar buiten waren gekomen.

„Er lijkt zich daar eindelijk een meerderheid af te tekenen”, aldus Rutte, die benadrukte niet op de feiten vooruit te willen lopen. Als Johnson op eigen kracht kan gaan regeren, kan hij zijn met Brussel overeengekomen brexit-overeenkomst door het Britse parlement laten goedkeuren. Dat is tot nu toe niet gelukt. Ratificatie maakt het mogelijk dat de Britten op 31 januari op een ordelijke manier uit de EU kunnen stappen.

Rutte zei tijdens de EU-top „met een schuin oog” op de peilingen te hebben gelet. Bij de eerste voorspelling van een ruime meerderheid voor de Conservatieve partij van Johnson had volgens hem niemand in de zaal iets gezegd.

Vrijdag spreken de 27 EU-leiders over het naderende vertrek van de Britten en over de volgende stappen. Er zal na de brexit worden onderhandeld over een nieuwe handelsrelatie.