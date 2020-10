Rutte, Wiebes en Asscher gehoord over toeslagenaffaire

PvdA-leider Lodewijk Asscher en minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD) worden onder ede gehoord over hun rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Ook premier Mark Rutte wordt ondervraagd, meldt de commissie die de parlementaire ondervraging hierover organiseert.

Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wiebes was tussen 2014 en 2017 als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Minister Tamara van Ark, eerder staatssecretaris van Sociale Zaken, zal ook wordt gehoord. Dat geldt eveneens voor minister van Financiën Wopke Hoekstra, die verantwoordelijk is voor het ministerie waaronder de Belastingdienst valt.

Ook de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, wordt gehoord, net als zijn opvolger Menno Snel. Snel stapte eind vorig jaar op wegens de afhandeling van de toeslagenaffaire.

De commissie wil meer duidelijkheid over de vraag hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand kon lopen. Duizenden gedupeerden die kinderopvangtoeslag ontvingen, werden slachtoffer van de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst.

De getuigen, onder wie ook (voormalige) topambtenaren, experts en een advocaat, worden onder ede gehoord. „Ze moeten de waarheid spreken, ze moeten verklaren”, zegt CDA-Kamerlid en commissievoorzitter Chris van Dam.

De commissie heeft deels dezelfde rechten en mogelijkheden als een commissie die een parlementaire enquête houdt. Zo’n ondervraging is eigenlijk een kleinere variant van de enquête, ook wel een ‘flitsenquête’ genoemd. Normaal gesproken mag de commissie bij een ondervraging geen documenten opeisen, maar deze commissie mag dat wel.