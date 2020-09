Rutte weer geïnspireerd van start

VVD-voorman Rutte begint woensdag fris aan zijn tiende algemene beschouwingen als premier. Het christelijk geloof is voor hem een inspiratiebron.

De minister-president neemt dinsdag na de Troonrede en de overhandiging van de Miljoenennota ruim de tijd om een klein groepje politieke redacteuren van de schrijvende pers te woord te staan.

Rutte zoekt de verbinding, zo blijkt al snel. Kritiek van de twee linkse oppositiepartijen, PvdA en GroenLinks, op het zogeheten Wobke-Wiebesfonds wuift hij niet luchtig weg, maar hij gaat er serieus op in. Rutte beseft als geen ander dat hij in de Tweede en Eerste Kamer voor invoering ervan afhankelijk is van de oppositie. In de Tweede Kamer heeft de coalitie 75 van de 150 zetels en in de Eerste Kamer 32 van de 75.

Het zogeheten Wobke-Wiebesfonds bestaat uit een pot van 20 miljard euro waaruit originele projecten en onderzoeken betaald worden die zorgen voor toekomstige banengroei en welvaart. Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet dit fonds.

Kopersstaking

Bijzonder is dat er in deze crisis geen extra bezuinigingsronde komt. Dat gebeurde tijdens de vorige crises, in 2009 en 2012, wel. Rutte weet waarom: „Bij de bankencrisis en de eurocrisis wankelden de fundamenten van de economie. Nu hebben we een kopersstaking omdat we enkele maanden weinig kochten.”

Onvermijdelijk komt ook de kritiek op het liberalisme om de hoek kijken zoals die enkele dagen geleden onder meer door de nieuwe CDA-lijstrekker Hugo de Jonge en zijn ChristenUnie-collega Segers onder woorden zijn gebracht. Rutte gaat er serieus op in. „Ik ben voor een sterkte staat die er is als je hem nodig hebt. We schaalden ook op in het afgelopen jaar, dat kan niet anders. Gert-Jan Segers oefende kritiek uit op de aandeelhouders naar wie bedrijven te vaak hun oren zouden laten hangen. Maar wat blijkt? Die aandeelhouders zijn vaak pensioenfondsen. En we vinden het toch wel fijn als we een goed pensioen krijgen.”

Rutte heeft geen interesse om de tegenstellingen met anderen al te veel op te poetsen. „Het vertrouwen in de politiek is de afgelopen maanden gegroeid. Burgers waarderen het kennelijk dat we in de crisis niet zitten te hakketakken.” Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zal dat volgens de premier hier en daar wel gebeuren. Maar hij doet daar niet aan mee. „Ik zou vooral het gemeenschappelijke tussen de partijen willen benadrukken. Dat is wat we in het afgelopen half jaar gedaan hebben en dat is wat Nederland van ons verwacht.”

Energie

Waar Rutte de energie vandaan haalt om voor de tiende keer tijdens de algemene beschouwingen het debat aan te gaan? „Ik heb ontzettend veel plezier in mijn baan. Het was wel een loodzwaar half jaar met corona en een paar privédingen (Rutte doelt onder meer op het overlijden van zijn moeder, GV). De energie is onverminderd. Het is een eer om dit te mogen doen.”

Het christelijk geloof speelt daarbij voor premier Rutte een belangrijke rol: „Het is niet zo mijn geloof het antwoord geeft op de dagelijkse vraagstukken, maar mijn geloof is voor mij wel heel belangrijk. Het is een inspiratiebron, absoluut.”