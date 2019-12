Rutte: VVD was niet gretig genoeg in verkiezingscampagne

De VVD was te laks en „niet gretig genoeg” in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart dit jaar. Het verhaal van de liberalen „was niet scherp”, zegt VVD-leider en premier Mark Rutte.

Het verlies van zijn partij had ermee te maken dat de VVD er te veel op rekende dat ze toch wel de grootste zou worden, aldus de premier op NPO Radio 1.

Dat het klimaat zo’n grote rol speelde in de verkiezingscampagne pakte ook nadelig uit voor de VVD, stelt Rutte. Omdat er nog geen concreet akkoord lag, kon zijn partij mensen niet overtuigen van het belang en de voordelen van de klimaatmaatregelen. Forum voor Democratie verzette zich fel tegen de klimaatplannen van het kabinet en kwam uit het niets met twaalf zetels in de Eerste Kamer terecht - later splitsten drie senatoren zich af. De VVD verloor een zetel.

Volgens de minister-president had Forum-leider Thierry Baudet overigens niet gewonnen als hij zijn veelbesproken speech over de ‘Uil van Minerva’ voor de verkiezingen al had gehouden in plaats van erna.