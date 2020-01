Rutte spreekt Kamer aan op bekritiseren topambtenaren

Dat de ambtelijke top in Nederland wordt „weggezet als baantjescarrousel” en dat ambtenaren persoonlijk worden besproken in de Tweede Kamer is „uiterst schadelijk”, vindt premier Mark Rutte.

De minister-president sprak zich in een debat over een reorganisatie bij de Belastingdienst fel uit tegen het „met naam en toenaam” bespreken van ambtenaren. Ook tijdens dat debat maakten Kamerleden zich daar weer schuldig aan, zegt Rutte. Ministers en staatssecretarissen zijn politiek verantwoordelijk voor het werk van ambtenaren en die moeten worden aangesproken door de Kamer: „Ambtenaren kunnen zich hier niet verdedigen.”

Het „over-, overgrote deel” van de top doet goed werk, voegde Rutte daar aan toe. Als Kamerleden zo fel blijven over ambtenaren, wordt het volgens hem steeds lastiger om topambtenaren te vinden. Die worden zo zelfs „vogelvrij”, zegt de premier.

Een deel van de oppositie reageerde verontwaardigd op het pleidooi van Rutte. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat de premier een topambtenaar niet „jubelend kan binnenhalen” om vervolgens „de Kamer de mond te snoeren” als er kritiek is op die ambtenaar.