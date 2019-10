Rutte naar Indonesië met terrorismebestrijder

Premier Mark Rutte brengt maandag een bezoek aan Indonesië. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) reist mee voor gesprekken met zijn Indonesische ambtsgenoten.

Voor terrorismebestrijder Pieter-Jaap Aalbersberg zijn contraterrorisme en bedreigingen van de nationale veiligheid raakvlakken met Indonesië. Rutte spreekt met de Indonesische president Joko Widodo over verdere samenwerking.

Indonesië is een oud-kolonie en de relatie was jarenlang moeizaam, maar geldt nu als normaal. Mogelijk komt de situatie in de provincies Papoea en West-Papoea (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) ter sprake, waar het streven naar zelfstandigheid met geweld wordt onderdrukt.

De premier en NCTV Aalbersberg gaan later volgende week ook nog naar Australië, en Rutte brengt tussendoor een bezoek aan Nieuw-Zeeland. Australië is een van de vijf landen die meedoen aan het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne.