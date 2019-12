Rutte kreeg ook reiskostenvergoeding

Mark Rutte kreeg tussen 2006 en 2010 als fractieleider van de VVD een reiskostenvergoeding, terwijl hij ook een auto van zijn partij ter beschikking had. Kamerleden krijgen de vergoeding automatisch. Het gaat naar schatting om zo’n 20.000 euro, denkt Rutte. Hij gaat het bedrag niet terugbetalen.

De huidige VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff besloot onlangs zijn reiskostenvergoeding van de Tweede Kamer van 4900 euro per maand stop te zetten. Ook hij maakt gebruik van een auto van de VVD. Hij had naar eigen zeggen bij zijn aantreden gevraagd om de reiskostenvergoeding stop te zetten.

Rutte zegt als hij nu weer voor de keuze stond, hij geen reiskostenvergoeding van de Kamer zou accepteren. Maar destijds was het normaal en was er geen discussie over, zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Ook Stef Blok heeft als fractievoorzitter de reiskostenvergoeding van de Kamer ontvangen, aldus Rutte.