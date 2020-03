Rutte herwint vertrouwen in beladen Kamerdebat

Na een krachtmeting met PVV en FVD wist Rutte het vertrouwen van de Tweede Kamer te herwinnen.

Stikstof, PFAS en maximaal 100 op de snelweg. Plots lijken het thema’s uit een grijs verleden. Ook in Den Haag, waar alle inzet op het beteugelen van de coronavirusuitbraak is gericht.

De tv-toespraak van Rutte van maandag bracht tijdelijk rust. In de Tweede Kamer was daar woensdag weinig meer van te merken. De kabinetsaanpak is een ramp, betoogden Wilders (PVV) en Baudet (FVD), gebaseerd op een slecht onderbouwde theorie over groepsimmuniteit.

Een groot deel van de bevolking zal met het virus besmet raken, zei Rutte maandagavond. Nederland kan tegelijkertijd „gecontroleerd” groepsimmuniteit opbouwen, voegde hij eraan toe. Dat riep vragen op.

Het kabinet wil ouderen en zwakken beschermen tegen het virus én voorkomen dat de zorg overbelast raakt, verduidelijke Rutte woensdag. Daar zijn de maatregelen op gericht die het sociale verkeer drastisch moeten beperken.

Onontkoombaar is echter dat een fors deel van de bevolking besmet zal raken, zeker zolang er nog geen vaccin is. Tegelijkertijd is de verwachting dat de meerderheid van de patiënten niet naar het ziekenhuis hoeft en na het uitzieken immuun is. Zo, verduidelijkte Rutte, kan het opbouwen van groepsimmuniteit een gevolg zijn van het kabinetsbeleid.

Een totale lockdown –het tot een absoluut minimum terugbrengen van de sociale contacten– is nu de enige remedie, stellen Wilders en Baudet. Rutte wilde daar nog niet aan.

In het debat dat volgde, kreeg zorgminister Bruins het zwaar. Hij werd even onwel, vlak nadat de Kamer twee andere topprioriteiten had aangekaart. Is de voorraad beschermende mondkapjes voor zorgwerkers al op peil, én is de ic-capaciteit al opgeschaald?

De mondkapjes kunnen worden gevorderd bij sectoren die ze op voorraad hebben, zoals bijvoorbeeld de chemische industrie, zo werd duidelijk. Artsen op de intensieve zorg denken het aantal ic-bedden indien nodig binnen een afzienbare termijn van enkele dagen te kunnen opschroeven naar 1500. Bij die maximumcapaciteit dreigen ziekenhuizen overbelast te raken wanneer het aantal coronabesmettingen de 40.000 gaat benaderen, zo volgde woensdag uit een grove, tijdens het debat gemaakte rekensom.

Rutte presenteerde zijn maatregelenpakket uiteindelijk als een glijdende schaal. Komen de grenzen van de zorg in zicht, dan schuift Nederland nog meer op in de richting van een lockdown.

Op FVD en PVV na schaarden alle fracties zich daarop eensgezind achter die aanpak. Hoe lang dat zo blijft, is de vraag, maar een sluimerende vertrouwensbreuk tussen de premier en de volksvertegenwoordiging is voorlopig weer afgewend.