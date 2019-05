Rutte daagt Baudet uit voor debat over Europa

Premier Mark Rutte wil nog voor de Europese verkiezingen van volgende week in debat met Thierry Baudet over de toekomst van Europa. Volgens Rutte is het tijd dat de “onzinnige beweringen” van de leider van Forum Democratie worden bestreden. “Nederland heeft daar recht op.”

Rutte sprak op een discussieavond in Barendrecht over de toekomst van Europa. De verkiezingen voor het Europees Parlement van volgende week “gaan ergens over”, benadrukte hij. “Ze gaan over hoe we Nederland veilig en stabiel houden, in een onrustige wereld.”

Europa is verre van perfect, zei de premier. Maar de veiligheid en stabiliteit van Nederland bewaren, dat lukt een klein land niet alleen. En daarbij stak hij fel van leer tegen “politici die Europa de rug toekeren”.

“Je ziet het ook in Nederland. Politici zoals Baudet, die nog verder gaan, en een Nexit bepleiten. Op basis van rare verzinselen, wonderlijke theorieën op een zolderkamer bedacht. Die bij flikkerend kaarslicht en met een ganzenveer, op papier zo poëtisch lijken. Maar die in de praktijk desastreus en losgezongen zijn.

”Het FVD van Baudet was in maart de grote winnaar bij de provinciale verkiezingen. ”Die uitslag is hard aangekomen”, zei Rutte. “Verantwoordelijkheid nemen doet pijn, dat weten we. Maar dit signaal voelt anders.”

Maar politici moeten “Nederland niet in dezelfde chaos als brexit storten”, vindt Rutte. “Steek geen middelvinger op naar je beste vrienden. Nee, sla je handen ineen. Sta schouder aan schouder. Zet je schrap tot de storm is over geraasd.”