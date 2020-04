Rutte: Belgen en Duitsers, kom niet naar Nederland

Premier Rutte doet een oproep aan Belgen en Duitsers om tijdens het paasweekeinde niet naar Nederland te komen.

Andersom wil Rutte ook dat Nederlanders zo veel mogelijk thuisblijven, en ook niet naar België of Duitsland gaan. Dat zei hij donderdag na overleg van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.

Het paasweekeinde is een populaire periode voor korte vakanties in vakantieparken en op campings. Rutte zegt dat er geen sprake is van een verbod. Er zijn nu nog geen extra maatregelen nodig om het paasverkeer te stoppen, zei hij. De Nederlandse oproep aan Duitsers en Belgen wordt onder meer via social media verspreid, aldus Rutte.

Door de coronacrisis is het grensverkeer van Nederland met beide landen al fors teruggelopen. Met Duitsland is dat een vermindering van ruim 70 procent en met België van ruim 80 procent, zei Rutte. Grenscontroles zijn volgens de premier nu niet aan de orde.

De grens met België is sowieso dicht voor mensen die geen belangrijke reden hebben om die over te gaan. Mensen in vitale beroepen kunnen wel gewoon de grens over gaan, benadrukte hij. „Hun willen we geen strobreed in de weg leggen.”

Ook deed Rutte opnieuw een oproep aan Nederlanders om met mooi weer, dat voor komende weekend wordt verwacht, en met Pasen vooral thuis te blijven.

Verenigde Staten

Rutte maakte verder bekend dat Nederlanders die met het vliegtuig terugkeren uit de Verenigde Staten, verzocht wordt om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Dat geldt ook voor mensen die terugkeren met een door de overheid geregelde repatriëringsvlucht.

Het liefst wil Rutte dat reizigers vanuit de VS naar Nederland al bij vertrek worden gecheckt. Dat is op dit moment echter nog niet mogelijk, zei Rutte.