Rutte: Afschaffing dividendtaks „heroverwegen”

Het kabinet gaat alle belastingmaatregelen die bedoeld zijn om het vestigingsklimaat te verbeteren, waaronder de omstreden afschaffing van de dividendbelasting, opnieuw wegen. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag gezegd.

De gewraakte maatregel kwam vrijdag verder onder vuur te liggen, toen Unilever bekendmaakte zijn hoofdkantoor niet naar Nederland te verhuizen. Het Nederlandse vestigingsklimaat was voor het kabinet de reden om de maatregel te verdedigen. Daarbij viel de naam van Unilever meer dan eens.

ruttedividend

Rutte noemde de beslissing van Unilever „uiteraard een teleurstelling”. Of de ‘heroverweging’ een eerste stap is om de geplande maatregel toch in te trekken, zei Rutte niet. „Deze maatregel hebben we niet voor één bedrijf genomen”, aldus de premier. „Maar het besluit van Unilever is natuurlijk relevant. Daarom gaan we opnieuw wegen.”

De regeringspartijen gaan zich „de komende weken” nog eens buigen over de voorgenomen afschaffing van de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders, zei Rutte.

