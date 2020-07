Ruim tweehonderd laadpalen per dag erbij in 2021

Het Rijk en de regio leggen samen 30 miljoen euro op tafel voor laadpalen voor elektrische auto’s, vrachtauto’s en zelfs binnenvaart. Volgend jaar moeten er elke dag 213 nieuwe oplaadpunten bijkomen, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Van Veldhoven spreekt van „een stroomversnelling” in de aanleg van een dekkend netwerk van laadpunten. Dat moet ervoor zorgen dat elektrische voertuigen altijd in de buurt zijn van een stopcontact en niet in niemandsland stilvallen. Vanaf 2030 zijn alle nieuwe auto’s in Nederland uitlaatgassenvrij en rijden er naar verwachting 1,9 miljoen elektrische auto’s rond. Dat vergt zeker 1,7 miljoen laadpalen.

Het Rijk trekt daarvoor 15 miljoen euro uit. De zes regio’s waarin bijvoorbeeld de grote steden of de noordelijke provincies samenwerken, leggen hetzelfde bedrag bij. Ze hebben afgesproken samen op te trekken bij de planning van het netwerk en de aanbesteding van opdrachten. Dat moet werk en geld schelen.