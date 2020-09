Rechts nadert meerderheid in Tweede Kamer

De rechtse partijen naderen een meerderheid in de Tweede Kamer.

In de nieuwste Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, staat de VVD op 38 tot 42 zetels, net zo veel als bij de vorige Peilingwijzer van ruim twee maanden geleden. De partij van premier Rutte profiteert nog steeds van de kiezerswaardering voor het coronabeleid. In de eerste maanden van de coronacrisis won de VVD zo’n 15 zetels. Daarvan gingen er in de zomer drie verloren, maar die terugval zet de laatste maanden niet door.

De PVV is bezig met een opmars en is nu duidelijk de tweede partij van land. De PVV, die in het begin van de coronacrisis zetels aan de VVD verloor, krabbelt sinds de zomer weer op in de peilingen. Inmiddels staat de partij van Geert Wilders op 16 tot 20 zetels, vier zetels meer dan in mei. Volgens de maker van Peilingwijzer, Louwerse, is Wilders de laatste tijd weer nadrukkelijker aanwezig in de media, zoals met zijn kritiek op het weglopen van de regeringspartijen in het debat over de zorgsalarissen en met het proces in de ‘minder Marokkanen’-zaak. Meer publiciteit leidt tot meer zichtbaarheid en meer populariteit.

Omdat de FVD van Baudet stabiel op zo’n 10 zetels staat, naderen de rechtse partijen een meerderheid in de Tweede Kamer. Als de VVD bij de eerstkomende verkiezingen 42 zetels weet te bemachtigen, de PVV 20 en FVD 10 dan hebben de partijen samen 72 van de 150 zetels in het parlement.