PvdA wil einde aan stalken door baas

Een baas zou werknemers die vrij zijn, niet meer mogen lastigvallen. Iedere werknemer moet het recht krijgen onbereikbaar te zijn, vindt oppositiepartij PvdA.

De sociaaldemocraten willen dat „je zeker kunt zijn van een avond ongestoord op de bank zitten zonder allerlei mailtjes en appjes van je baas”, aldus PvdA’er Gijs van Dijk. Het moet makkelijker worden om uit te rusten van je werk en om werk en de zorg voor kinderen of anderen te combineren.

De onbereikbaarheid is een van de voorstellen in het actieplan Voor een ontspannen samenleving, waarmee de PvdA komt in de Week van de Werkstress. Burn-out is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Veel mensen zitten ziek thuis vanwege de werkdruk en stress, waarschuwt Van Dijk. De PvdA wil ook dat je zelf je werktijden kunt indelen. Ook zijn betere verlofregelingen nodig.