Premier Rutte over 100 km-grens: Banen gaan boven snelheid

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur is „een rotmaatregel”, maar nodig om te voorkomen dat arbeidsplaatsen verdwijnen. „Banen gaan boven snelheid.”

Dat stelde premier Rutte woensdagmorgen tijdens de presentatie van het eerste pakket noodmaatregelen om de stikstofuitstoot in ons land terug te dringen en de woning- en wegenbouw weer vlot te trekken.

Binnen enkele maanden gaat de maximumsnelheid op alle autosnelwegen van zes uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds naar 100 kilometer per uur. In de avond en nacht blijven de maximumsnelheden gelden die nu al van kracht zijn.

De verlaging van de maximumsnelheid overdag zorgt direct voor minder uitstoot van stikstofoxiden zodat de geplande woningbouw van 75.000 huizen voor volgend jaar toch door kan gaan. Ook wegenbouwprojecten kunnen nu doorgaan waaronder de A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, A27 Houten-Hooipolder, Innova 58 Tilburg-Eindhoven en Innova 58.

Voor de VVD is de verlaging van de maximumsnelheid een bittere pil. De partij heeft zich jaren ingespannen om de maximumsnelheid te verhogen en dat is uiteindelijk gelukt. Rutte stelde „als VVD’er” dat uiteindelijk niemand dit een leuke maatregel vindt. „Als mensen met de Kerst thuiszitten omdat ik vast wil houden aan die 130, zou ik mijzelf niet in de spiegel kunnen aankijken”, zo hield de premier de verzamelde pers voor.

Veevoer

Een tweede maatregel om de stikstofuitstoot op korte termijn omlaag te brengen, is te zorgen voor een andere samenstelling van het veevoer. Minister Schouten van Landbouw dient daarvoor op korte termijn een noodwet in bij de Tweede Kamer. In veevoer zit stikstof in de vorm van eiwit dat dieren gebruiken voor de productie van vlees, melk en eieren. Als het voer meer eiwit bevat dan het dier nodig heeft leidt deze overmaat tot extra uitscheiding van niet benut stikstof via de mest en de urine. Door de hoeveel eiwit te verminderen in het voer kan de stikstofuitscheiding worden verlaagd en daarmee de uitstoot van stikstof naar het milieu, onder andere in de vorm van ammoniak.

Ook komt er extra 60 miljoen extra voor het uitkopen van varkenshouderijen die dichtbij kwetsbare natuurgebieden zijn gevestigd.

Het kabinet kondigde woensdagochtend ook een noodwet aan om de dijk- en kustversterkingen te laten doorgaan. Minister Van Nieuwenhuizen vindt vertraging op deze projecten onverantwoord. Die moeten zo snel mogelijk weer doorgaan, ook als nog niet duidelijk is hoe de compensatie voor de neerslag van stikstof wordt geregeld. Daar wordt in tussentijd wel voortvarend aan gewerkt.

Voor maatregelen die de natuur verbeteren en maatregelen die nodig zijn om de effecten van dijk- en kustversterking te compenseren, wordt een bedrag van 250 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is onderdeel van de 500 miljoen euro die wordt gereserveerd bij de najaarsnota voor stikstofmaatregelen.

PFAS

Minister Van Veldhoven voor Wonen en Milieu kondigde woensdagmorgen aan dat de soepeler normen voor PFAS in droge grond per 1 december ook gaan geleden voor baggerspecie.

De rijksbaggerdepots worden per direct opengesteld voor de meest vervuilde baggerspecie die ook PFAS bevat. Dit biedt een oplossing voor grote baggerprojecten, onder andere nabij IJmuiden, het Maas/Waal kanaal en de Nieuwe Waterweg.

Ook gaat het kabinet werk maken van bronbeleid. Om in de toekomst te voorkomen dat PFAS nog verder in ons milieu terechtkomt, gaat het kabinet in Europa voor strengere regels voor alle 6000 stoffen uit de PFAS-groep. PFAS kan dan alleen nog onder zeer strenge voorwaarden in producten gebruikt worden. Hiervoor zijn afspraken nodig in Europees verband.

