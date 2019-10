Premier Rutte in Nieuw-Zeeland

Premier Rutte is aangekomen in Auckland, Nieuw-Zeeland. Hij sprak er met premier Jacinda Ardern over onder meer klimaatsamenwerking, de nasleep van de terroristische aanslag in Christchurch, het versterken van de internationale rechtsorde en economische samenwerking.

Ook sprak hij met studenten van de Auckland University over de transitie naar een klimaatneutrale economie.

Verder zal hij nog de haven van Auckland bezoeken en spreken over innovatie in de landbouwsector en de transitie naar een klimaatneutrale economie.

Rutte gaat ook nog naar Australië. Eerder deze week bezocht hij Indonesië.