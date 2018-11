Politiek: Blok moet zich inzetten voor Bibi

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) moet de Pakistaanse ambassadeur ontbieden en hem blijk geven van zijn ongenoegen over de ontwikkelingen in Pakistan na de vrijspraak van christin Asia Bibi.

Daar hebben woordvoerders van de christelijke partijen ChristenUnie, SGP en CDA en D66’er Sjoerd Sjoerdsma zaterdag op aangedrongen.

Woensdag sprak het Pakistaanse hooggerechtshof de wegens het beledigen van de profeet Mohammed tot de doodstraf veroordeelde Bibi vrij. De Pakistaanse christin werd in 2010 schuldig bevonden aan blasfemie.

In het moslimland leidde haar vrijspraak tot massale protesten, geregisseerd door de radicale groep Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). De groep dwong af dat de Pakistaanse overheid Bibi’s vrijlating opschortte. In ruil daarvoor zette zij haar protesten stop. Onbestaanbaar, vinden de vier partijen die deal. Ze willen dat Blok daarover bij de ambassadeur zijn beklag doet. „Dit is zwichten voor de terreur van de straat nadat de hoogste rechter heeft gesproken”, zegt CU-Kamerlid Joël Voordewind.

CU, SGP, CDA en D66 willen verder dat Blok aandringt om opheldering over de huidige verblijfplaats van Bibi. Ook dringen ze erop aan dat Nederland samen met andere EU-lidstasten alles in het werk stelt om haar alsnog vrij te krijgen. Bibi, haar familie, de advocaat en eventueel de rechters moeten Pakistan veilig kunnen verlaten, en zo nodig tijdelijk in Nederland worden opgevangen, aldus de vier.

De ChristenUnie wil maandag, als Blok met de Kamer in debat gaat over het mensenrechtenbeleid van het kabinet, nagaan of Nederland het voortouw kan nemen bij het opstellen van een VN-veiligheidsresolutie over de kwestie. Om de druk op Pakistan op te voeren zou de EU-GSP overeenkomst die Pakistan veel handelsvoordelen biedt tijdelijk kunnen worden opgeschort, oppert de partij.

Open Doors, de internationale organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, riep de kerken zaterdag op Bibi zondag op te dragen in het gebed.