Oud-SGP-Kamerlid Van den Berg overleden

Oud-SGP-Tweede Kamerlid mr. dr. J.T. Van den Berg (77) is dinsdagavond overleden aan complicaties na besmetting met het coronavirus.

Jacobus Teunis van den Berg zat van 1986 tot 2002 in de Tweede Kamer. Hij had onder meer de ministeries binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, defensie, en waterstaat in zijn portefeuille.

Voor hij in de Tweede Kamer kwam, werkte Van den Berg bij de provincie Overijssel als adjunct-griffier. Na zijn vertrek uit Den Haag vervulde hij tal van kerkelijke en bestuurlijke taken binnen en buiten het kerkverband waar hij lid van was, de Gereformeerde Gemeenten. Van den Berg was vele jaren ouderling in zijn woonplaats Nunspeet.

Na zijn vertrek uit de Kamer was hij enige tijd voorzitter van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart en van de Hudson Taylorstichting die niet-geregistreerde christenen in China steunt.

In 2006 leidde hij op verzoek van minister Kamp van Defensie een commissie die onderzoek deed naar vermeende misstanden tijdens verhoren door Nederlandse militairen in Afghanistan.

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij reageert aangeslagen op het overlijdensbericht. Van 1998 tot 2002 zat hij samen met Van den Berg in de SGP-fractie. „Hij heeft een gedegen bijdrage geleverd aan het werk van de SGP-fractie. Ook mij heeft hij persoonlijk sterk geïnspireerd met zijn verwijzing naar het gedachtengoed van Groen van Prinsterer. Ook na zijn terugtreden als kamerlid bleef hij achter de schermen een belangrijke steunpilaar voor onze partij.”

Van den Berg was voor Van der Staaij persoonlijk een belangrijk raadsman „met wie ik mij zeer verbonden voelde. Hij was wijs en integer. Zijn scherpe, analytische geest ging gepaard met een warme, persoonlijke betrokkenheid. We zullen hem zeer missen. Het is een troost te mogen weten dat hij bij de Heere mag zijn.”