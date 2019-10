Oproep minister De Jonge: kom terug in de zorg

Met een persoonlijk brief probeert minister Hugo de Jonge voormalig medewerkers in de zorg te bewegen terug te keren in hun oude beroep. In totaal 3000 mensen krijgen donderdag post van de minister van Volksgezondheid.

„We willen mensen weer warm maken voor een baan in de zorg. We proberen iedereen op deze manier te bereiken. De eerste 3000 mensen krijgen nu een brief, maar het is de bedoeling dat iedereen die werkte in de zorg de komende tijd wordt aangeschreven”, zei De Jonge donderdag in het NOS Radio 1 Journaal. „We hebben iedereen hard nodig”.

De adressen van de oud-medewerkers komen via het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Alle geadresseerden hebben minstens drie jaar in de zorg gewerkt en zijn niet langer dan tien jaar weg. De campagne is vooral gericht op verpleegkundigen en verzorgenden.

Voor de campagne wordt donderdag ook een vacaturewebsite gelanceerd: www.herontdekdezorg.nl. Ex-zorgmedewerkers die zich aanmelden krijgen gratis loopbaanadvies.