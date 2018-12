Onrust in Kamer over budget eurozone, niet over brexit

De Tweede Kamer is verdeeld over het eurozonebudget, maar zowat eensgezind over de toekomst van de brexit. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Kamer over de EU-top.

Minister Hoekstra (Financiën) kreeg kritische vragen van Kamerleden over het principeakkoord dat vorige week in Brussel is bereikt.

Het akkoord bevat maatregelen om de eurozone te versterken, wat nodig zou zijn in geval van een nieuwe financiële crisis. Hoekstra bevestigde dat het niet over een eurozonebegroting gaat, en dat partijen niet bang hoeven zijn dat hierdoor EU-geld naar instabiele economieën gaat.

Leijten (SP) stelde dat het principeakkoord wel degelijk een eurozonebudget is. Ook de SGP en CU zeiden zich zorgen te maken over het akkoord. Bruins (CU) meende het gevaar te zien „dat we te maken hebben met een kamelenneus die opeens een kameel blijkt te zijn en in je tent staat.”

Hij vroeg premier Rutte „geen duimbreed” te wijken van de huidige regeling.

De VVD vond het „volstrekt onbegrijpelijk” dat sommige Kamerleden het akkoord als een eurozonebudget zien, wat het volgens De Vries (VVD) absoluut niet is.

Verhoeven (D66) wilde juist meer dan het akkoord. Hij vindt dat Hoekstra vooral in Brussel zegt „wat Nederland niet wil.” Ook wilde hij weten of het mogelijk is om geld voor een eurozonebegroting uit het landbouwfonds te halen. Hoekstra zei dat een „potentieel interessante discussie” te vinden.

Daarnaast werd er woensdag gesproken over de brexit. Een motie die het parlement oproept te „benadrukken dat een Brits besluit om in de EU te blijven zeer welkom zou zijn”, werd door alle partijen, behalve de PVV en FVD, gesteund.