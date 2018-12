Onderzoek naar gratis iPhone bij afkicken

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil weten of een verzekeringsstunt van een ontwenningskliniek wel door de beugel kan. Hij vindt het „zorgelijk” en „onwenselijk” als zorgaanbieders een patiënt met een iPhone verleiden om over te stappen naar een lucratiever verzekering.

Verslavingshulpverlener SGGZ belooft patiënten een iPhone als ze een zogeheten restitutieverzekering afsluiten. Bij zo’n polis kan de zorgaanbieder een hoger tarief in rekening brengen bij de zorgverzekeraar.

Blokhuis heeft toezichthouder NZa gevraagd te onderzoeken of SGGZ met deze stunt niet over de schreef is gegaan. Dat zorgaanbieders het risico nemen hun patiënten een verzekering aan te praten die misschien niet in hun belang is, lijkt hem in ieder geval geen goed idee.

Het NZa-onderzoek gaat een maand of drie duren, meldt Blokhuis. De toezichthouder had al een onderzoek ingesteld naar een vergelijkbare actie van een aanbieder van wijkverpleging.

De staatssecretaris komt in actie na vragen van VVD-Kamerlid Arno Rutte. Die wees erop dat het handigheidje van SGGZ uiteindelijk ten laste komt van de premiebetalers.