Omslag in denken over PFAS bij Van Veldhoven

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat maakte in twee weken tijd een omslag in haar denken. De druk vanuit de Tweede Kamer en de bouwsector was hoog.

Half oktober behandelde de Tweede Kamer de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. Met name VVD, CDA en SGP vroegen de bewindsvrouw, die lid is van D66, om verruiming van de normen. Maar de bewindsvrouw gaf geen krimp. Ze stelde dat het de taak van de overheid is om volgens het voorzorgprincipe te handelen. Zo er geen duidelijkheid is over de gevaren, moet de overheid aan de veilige kant gaan zitten, zo luidde haar redenering. Volgend voorjaar zou duidelijk worden wat de nieuwe norm zou moeten zijn. Daardoor is nader wetenschappelijk onderzoek nodig.

Nu tapt de bewindsvrouw uit een ander vaatje, zo kan worden opgemaakt uit een persbericht dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag verspreidde: „We kunnen PFAS niet uit de grond toveren maar we kunnen ook heel veel wèl. We moeten zo snel mogelijk van de 0,1-grens af, binnen de veilige ruimte die er is. Dat kan door een landelijke achtergrondwaarde. Daar heb ik het RIVM met spoed om gevraagd. Ik span me maximaal in om te zorgen dat de bouw zo min mogelijk last ondervindt.”

Toch moet de bouwsector niet te vroeg juichen. Want welke nieuwe norm de bewindsvrouw gaat stellen, daarover bestaat nog geen helderheid. Van Veldhoven: „Of die veilige ruimte er is, dat kan de overheid niet bepalen, dat kunnen bedrijven ook niet bepalen. Dat moet gebaseerd zijn op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Maar als die ruimte er is, moet deze maximaal en zo snel mogelijk benut worden.”

De staatssecretaris maakte bekend dat er een helpdesk beschikbaar is voor mensen die concrete vragen hebben over de huidige mogelijkheden voor het verplaatsen van grond. Die is te vinden via bodemplus.nl.

Kabinet wil nieuwe norm voor vervuilde grond