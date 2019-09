OMA: Renovatie Binnenhof was binnen budget

„Het is de meest sobere renovatie die we ooit hebben gedaan. Het was allemaal binnen het budget”. Dat zegt architect Ellen van Loon van bureau OMA dat de renovatie van het Haagse Binnenhof zou uitvoeren. Maar de Tweede Kamer had veel kritiek op de plannen waarna het Rotterdamse architectenkantoor opzij werd gezet en voor 2,7 miljoen euro is afgekocht door staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

Van Loon gaf leiding aan de veelbesproken verbouwing van het Binnenhof. Ze vindt dat ze vals is beschuldigd. „Er is bewust gelekt om mij weg te krijgen”, zei de architect vrijdag bij de NOS. Ze zegt een waslijst met wensen van de Kamer te hebben gekregen. Vorig jaar zou 95 procent van haar ontwerpen door diezelfde Kamer zijn goedgekeurd.

De Kamer was al langer ontevreden over de plannen, die veel te ambitieus zouden zijn. Parlementariërs zagen liever een sobere verbouwing van de gebouwen aan het Binnenhof. Architect Pi De Bruijn, die destijds ook het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer ontwierp, krijgt van de staatssecretaris nu een grotere rol.