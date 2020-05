OM stuurt waarschuwingsbrief aan Coöperatie Laatste Wil

Het openbaar ministerie heeft de Coöperatie Laatste Wil (CLW) een waarschuwingsbrief gestuurd, vanwege een handleiding die de instantie vorig jaar online heeft gezet.

Daarin staat op welke wijze het voor mensen mogelijk is om hun leven te beëindigen.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) kreeg veel vragen over het document, waarna de bewindsman in oktober toezegde dat het kabinet de Tweede Kamer zou informeren over mogelijke vervolgacties van het OM. Dat heeft minister Grapperhaus (Justitie) deze week gedaan, nadat justitie haar beraad had afgerond.

In de brief staat dat het OM op dit moment geen mogelijkheden ziet om strafrechtelijk of civielrechtelijk op te treden tegen CLW. Een van de redenen is dat strafrechtelijk optreden gezien de rechtspraak eigenlijk alleen achteraf mogelijk is, wanneer iemand zichzelf heeft gesuïcideerd en justitie kan nagaan of derden voorafgaand daaraan instructies hebben verstrekt of de zelfdoding anderszins hebben gefaciliteerd.

Vorderen dat de rechtbank een rechtspersoon ontbindt en verboden verklaart kan pas bij gedragingen die strijden met de openbare orde. Bij CLW is daar volgens justitie geen sprake kan.

Dat het OM koos voor een waarschuwingsbrief heeft ermee te maken dat CLW zich met het online plaatsen van de handleiding „in een grensgebied” bevindt, zo schrijft Grapperhaus.