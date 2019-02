Nood vluchteling op Aruba hoog

De situatie van duizenden Venezolaanse vluchtelingen op Aruba, Curaçao en Bonaire is zo schrijnend dat het Nederlandse Rode Kruis de hulp aan deze mensen zo spoedig mogelijk wil opschalen.

Er is dringend behoefte aan voedsel, medicijnen en onderdak, zegt het Rode Kruis. Gezien de nabije ligging van de eilanden, kiezen veel gevluchte Venezolanen voor deze bestemming; de laatste schattingen gaan uit van tienduizenden.

Vorige week opende de hulporganisatie Giro 5125. Tot nu toe is er 106.000 euro gedoneerd, maar het Rode Kruis heeft een veelvoud van dat bedrag nodig om de eerste nood te lenigen. „We zien zeer schrijnende situaties, mensen leven voortdurend in angst en onzekerheid. Ze moeten zelf uitzoeken hoe ze aan onderdak, eten of medicijnen komen”, zegt een Rode Kruiswoordvoerder die momenteel op Aruba verblijft.

Kerken

Nog los van de huidige toestroom van vluchtelingen vinden de fracties van SGP en CU in de Senaat dat het kabinet op de Caraïbische eilanden de kerk meer moet betrekken bij het bestrijden van armoede, prostitutie en criminaliteit. Zij hebben hierover dinsdag vragen gesteld aan de verantwoordelijke bewindsman, staatssecretaris Knops.

Zij zijn teleurgesteld over het feit dat de CDA’er hier weinig werk van wil maken. In een brief aan de Kamer schreef Knops in december vorig jaar dat hij voorstander is van „een zekere afstand” van kerkbesturen tot de rijksoverheid.

CU en SGP wijzen hem erop dat de vorige bewindsman die verantwoordelijk was voor de Antillen, de PvdA’er Plasterk, in 2016 aan SGP-senator Van Dijk toezegde dat hij bereid was om samenwerking tussen overheid en kerken op de Caraïbische eilanden te gaan „aanjagen.”