Nieuwe infrastructuur later en duurder

Verschillende grote infrastructuurprojecten lopen enkele jaren vertraging op en enkele projecten gaan in de huidige vorm waarschijnlijk niet door.

Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief die ze woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. De kosten voor de vertragingen zijn ondertussen al opgelopen tot tientallen miljoenen euro’s.

Er zijn op dit moment maar weinig projecten die vanwege de stikstofaffaire zonder vertraging doorgaan. In de brief noemt de minister de aanleg van het natuurgebied Trintelzand in het Markermeer, de A2 Vonderen-Kerensheide en de A4 Haaglanden-N14, spooraanpassingen bij Haarlem, Halfweg en Zandvoort en het weghalen van een overwegbevloering in Venray.

Alle andere projecten krijgen te maken met vertraging. Hoe verder het proces van voorbereiding is gevorderd, hoe groter de vertraging. Daardoor is de vertraging op de planning van een project als de ring Utrecht en de herinrichting van knooppunt Hoevelaken groot. Omdat bij de vertraagde projecten uitgerekend moet worden hoeveel de stikstofuitstoot gaat worden, komen er extra kosten bij voor noodzakelijk onderzoek.

Ook de strengere normen voor giftige stoffenreeks PFAS leiden tot vertraging. Dat geldt op dit moment voor ongeveer 10 procent van de projecten die onder het ministerie vallen. Vooral baggerwerkzaamheden lopen gevaar. Dat heeft gevolgen voor de aanleg van een nieuwe sluis in Terneuzen en voor het onderhoud aan de Maas. Het aantal projecten dat met vertraging te maken krijgt, stijgt de komende tijd omdat bij een veel plannen nog grondonderzoeken lopen en omdat een aantal projecten nog in de fase van planstudie verkeert. Dan is grondonderzoek nog niet aan de orde.