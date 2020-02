Nieuw uitstel dreigt voor slopen asbestdak

Het vlot verwijderen van asbestdaken dreigt opnieuw in het slop te raken. Reden is onenigheid over een door minister Van Veldhoven (Wonen en Milieu) opgestelde samenwerkingsovereenkomst.

Tal van relevante uitvoeringsorganisaties weigeren momenteel om op 2 maart het convenant te ondertekenen, zo meldde Trouw maandag. Het gaat onder meer om de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), boerenorganisatie LTO, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en woningcorporatiekoepel Aedes.

Ook de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen geeft vooralsnog niet thuis. Naar schatting zo’n honderdduizend woningen hebben nog een asbestdak.

Om van dergelijke daken af te komen, stelde Van Veldhovens ministerie in 2011 een wet op met daarin een verbodsbepaling per 2025. De Tweede Kamer kon zich daar wel in vinden, maar in de Eerste Kamer stapelden de bezwaren zich in aanloop naar de beslissende stemmingen in juni 2019 op.

Op de valreep kwam Van Veldhoven toen met allerlei tegemoetkomingen. Zo verschoof ze de ingangsdatum voor het verbod naar 2028. In uitzonderingsgevallen zouden gemeenten zelfs 2030 mogen aanhouden, bijvoorbeeld voor panden die toch al op de nominatie stonden om te worden gesloopt dan wel grootschalig te worden gerenoveerd.

De senatoren van SGP, VVD, PvdA, CDA en PVV toonden zich echter onvermurwbaar en verwezen de wet naar de prullenbak. Door een tekort aan asbestsanerende bedrijven, de gestegen prijzen en het uitgeput raken van de subsidiepot dreigde de maatregel volgens de partijen onbetaalbaar te worden voor huizenbezitters.

Van Veldhoven stelde daarop een samenwerkingsovereenkomst op om zo toch de vaart in het sloopproces te houden, maar de genoemde partijen vinden dat ze daar te weinig in zijn gekend. Onderdeel van het convenant is een leenfonds, maar dat is volgens de huizenbezitters een wassen neus.

Vooralsnog zetten alleen de provincies en gemeenten die bekend zijn met de asbestproblematiek en de bouw- en asbestverwijderingsbranche hun handtekening, aldus Trouw.