Nieuw plan voor overname vluchten Lelystad

Er ligt een nieuw plan op tafel voor de luchthaven Lelystad om vluchten van Schiphol over te nemen. Het vorige plan van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kreeg geen groen licht van Brussel.

De Europese Commissie lag dwars omdat Nederland niet de deur dicht mag doen voor nieuwkomers. Luchtvaartmaatschappijen hadden daarover geklaagd.

Het kabinet wil dat Lelystad alleen vakantievluchten van Schiphol overneemt. Daar ontstaat dan meer ruimte voor (inter-)continentale vluchten die het internationale netwerk van Schiphol versterken.

De minister wil nu vakantieverkeer prikkelen om van Schiphol weg te gaan door die vluchten voorrang te verlenen bij de verdeling van de slots (vliegrechten) voor Lelystad. Voor de ruimte die ontstaat op Schiphol komen alleen vluchten in aanmerking met meer dan 10 procent overstappers (transferpassagiers).

Maatschappijen die kiezen voor Lelystad Airport mogen zelf weten waarheen ze vliegen, als het maar past binnen de luchthaveninfrastructuur, aldus Van Nieuwenhuizen. De lijst bestemmingen voor het vliegveld wordt geschrapt.

De minister laat de komende maanden onderzoeken hoe groot de belangstelling bij maatschappijen is om vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport te verplaatsen. De Europese Commissie moet het nieuwe plan nog beoordelen en bekijken of er ruimte is voor nieuwkomers.

In de brief aan de Tweede Kamer waarin de bewindsvrouw haar voorstel uit de doeken doet, wordt geen datum genoemd waarop Lelystad Airport open kan gaan. Ze liet een maand geleden weten dat ze er nog steeds naar streeft om Lelystad Airport in 2020 in gebruik te nemen, maar dat het wel „steeds ingewikkelder” is geworden. De opening is al twee keer uitgesteld.