Nederlandse Museumkaart voorbeeld voor België

Ruim dertig jaar na de invoering van de Museumkaart in Nederland is ook België zover. In ons land zijn er meer dan een miljoen kaarthouders. „We hopen op net zo’n succes in België”, zegt de Vlaamse cultuurminister Sven Gatz, die erop wijst dat de kaart in Nederland het museumbezoek met 20 procent heeft opgeschroefd.

Meer dan honderd musea bij de zuiderburen zijn vanaf september toegankelijk met de zogenoemde museumPASSmusées. De kaart kost 50 euro per jaar en biedt daarvoor toegang tot de vaste collecties en forse kortingen voor tijdelijke tentoonstellingen. Diverse grote musea in bijvoorbeeld Antwerpen en Brussel doen mee.

In eerste instantie zou de kaart alleen in Vlaanderen gelden, maar ook de museumverenigingen van Wallonië en Brussel hebben zich bij het initiatief aangesloten. Voor enthousiastelingen zijn vanaf woensdag zesduizend passen beschikbaar, gemaakt door zes Belgische kunstenaars. Die kunnen vanaf juni worden gebruikt.