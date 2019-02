Nederlanderschap jihadist ingetrokken

De Syriëganger Outmhame B. is geen Nederlands staatsburger meer. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) heeft zijn Nederlanderschap ingetrokken.

Het besluit is in de Staatscourant naar buiten gebracht. B. heeft vier weken om tegen het besluit in beroep te gaan. De geboren Boxmeerder was al in 2016 op de nationale terrorismelijst geplaatst.

De man reisde volgens De Gelderlander in 2014 met zijn gezin naar Syrië en zou daar een training bij jihadisten hebben gevolgd. De vrouw van B., Krista van T., staat ook op de nationale terrorismelijst.