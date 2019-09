NAVO-landen herdenken 9/11

De NAVO-landen herdenken woensdagmiddag in Brussel de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Ambassadeurs en militairen nemen een moment stilte in acht om 14.46 uur, het tijdstip waarop achttien jaar geleden het eerste vliegtuig zich boorde in het WTC in New York.

De vlaggen op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en op gebouwen van de alliantie in het Belgische Bergen en Norfolk in Virginia hangen halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Topman Jens Stoltenberg legt een krans bij het Artikel 5-monument en houdt een korte toespraak, net als de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Kay Hutchison. De VS zijn de enige die Artikel 5 hebben ingeroepen. Daarin staat dat bondgenoten een aanval op één beschouwen als een aanval op allen en elkaar te hulp schieten.

Ook de gedachten van Frans Timmermans zijn bij de slachtoffers en hun nabestaanden, meldt hij op Twitter. Het is volgens de EU-commissaris een plicht voor allen om de strijd tegen terrorisme en extremisme voort te zetten.