Mogelijk extra geld tegen lerarentekort

Op de tweede en laatste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, donderdag, reageerde premier Rutte op de wensen van de Tweede Kamer. Daarnaast dienden partijen moties in. Een greep uit de uitkomsten van het debat.

Premier Rutte wil kijken of er voor 2020 nog eenmalig extra geld beschikbaar is om het lerarentekort tegen te gaan. Hij wil dan wel dat in de sector eerst een nieuwe cao wordt gesloten. Gebeurt dat, dan is het kabinet bereid de komende weken te kijken of er geld is voor het „oplossen van urgente knelpunten met betrekking tot het lerarentekort”. Met name PvdA-leider Lodewijk Asscher hamert op meer geld voor leraren.

Kamerleden moeten meer medewerkers kunnen aantrekken ter ondersteuning; daarvoor moet jaarlijks 10 miljoen euro worden uitgetrokken. D66 had op het extra geld aangedrongen omdat Kamerleden volgens de regeringspartij niet meer opgewassen zijn tegen ministers met hun vele ambtenaren. De staatscommissie die de werking van de Nederlandse parlementaire democratie heeft onderzocht, raadde vorig jaar al meer geld voor assistentie aan. Naast het extra budget voor ondersteuning moet ook de subsidie voor politieke partijen structureel omhoog. Een ruime Kamermeerderheid steunde de motie; alleen PVV, SP en FVD stemden tegen.

GroenLinksleider Jesse Klaver sleepte een positieve reactie van premier Rutte op een voorgesteld amendement over de jeugdzorg binnen. Zijn partij wil de begroting van het ministerie van VWS wijzigen, zodat er in 2020 11,5 miljoen euro beschikbaar komt om expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp te realiseren voor jongeren met meervoudige problemen. Vanaf 2021 moet dat bedrag verhoogd zijn tot jaarlijks 26 miljoen euro. „Het kabinet kan het doel van het amendement onderschrijven. De dekking lijkt deugdelijk”, zei Rutte.

De voltallige Kamer wil dat er een parlementair onderzoek komt naar de problemen bij uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals de Belastingdienst en het UWV.

De onderbezetting bij de zedenpolitie moet worden aangepakt. Er moet structureel 15 miljoen euro worden geïnvesteerd in extra capaciteit van de zedenpolitie, in forensisch onderzoek en in de opleiding van zedenrechercheurs. De hele Kamer steunde een motie hierover. Uit onderzoek van Nieuwsuur eerder dit jaar bleek dat van de 3500 zaken die de zedenpolitie jaarlijks binnenkrijgt, er ongeveer een op de tien maanden en soms zelfs jaren op de plank blijft liggen. Daarbij gaat het ook om verkrachtingszaken.

Een motie van CDA en VVD om te kijken naar de oprichting van een Interventieteam Ondermijning, kreeg bijna Kamerbrede steun. In het team zouden allerlei instanties moeten samenwerken „met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen.”

Het kabinet komt tegemoet aan de wens van VVD en CDA om het Plakkaat van Verlatinghe, ook wel de ‘geboortepapieren’ van Nederland genoemd, ergens zichtbaar en permanent tentoon te stellen.