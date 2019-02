Minister werkt aan helmplicht voor snorfietsen

Er komt een helmplicht voor snorfietsen. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laten weten. Eind vorig jaar steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een voorstel van het CDA om de helm voor snorfietsen te verplichten.

Wanneer de helmplicht precies wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk. Het wijzigen van de regelgeving kost negen tot twaalf maanden. Verder voorziet de bewindsvrouw een „redelijke overgangsperiode voordat het besluit in werking treedt, aangezien mensen wel de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen”. Op dit moment zijn er 700.000 geregistreerde snorfietsen in Nederland.

Tijdens het proces zal ook worden onderzocht wat onder meer de effecten van de helmplicht voor de verkeersveiligheid zijn en of de maatregel te handhaven is. Die onderzoeken moeten in het najaar klaar zijn.

In december pleitten nog 130 artsen voor de helmplicht voor snorfietsen om zo jaarlijks tientallen doden en veel (hersen)letsel te voorkomen.