Minister Slob luidt noodklok: Lerarentekort blijft groeien

De lerarentekorten blijven oplopen. Voor eenvijfde deel van de vacatures in het basisonderwijs vonden de scholen vorig schooljaar na drie maanden nog geen geschikte kandidaten. Een jaar eerder lag dat percentage op 13 procent.

Dat schrijft minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief die hij donderdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het aantal sollicitanten bij openstaande vacatures nam ook af. Bij maar liefst 70 procent van de openstaande functies solliciteerden minder dan vijf kandidaten; een jaar eerder lag dat percentage op 43 procent.

Het eind van de krapper wordende arbeidsmarkt is nog niet in zicht. Slob voorziet over vijf jaar een tekort van 4200 voltijdsbanen. En op de langere termijn groeit het tekort mogelijk door.

Een aanwijzing van de krapte is ook het aandeel tijdelijke krachten in het onderwijs, zoals uitzendkrachten. In 2012 ging 2 procent van alle personeelskosten naar mensen niet in loondienst waren; in 2017 verdubbelde dat percentage naar 4 procent.

Het lerarentekort groeit omdat de komende jaren veel leerkrachten met pensioen gaan. Een kwart van hen is 55 jaar of ouder.

Een andere reden voor het tekort is dat minder jongeren de pabo-opleiding afrondden. In die situatie komt verandering. Dit studiejaar stroomden 10 procent meer studenten in. Maar deze stijging is niet voldoende om het aantal uitstromers vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te compenseren.

Pabostudenten vinden na het behalen van hun diploma sneller een baan. In 2017 stond 88 procent binnen zes maanden voor de klas; in 2013 was dat 83 procent.

Voortgezet onderwijs

Slob schrijft dat ook het voortgezet onderwijs met lerarentekorten kampt, maar ze lopen daar minder snel op dan in het basisonderwijs. Desalniettemin zijn daar ook zorgen. De problemen in het voortgezet onderwijs doen zich voor bij de vakken informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, gezondheidszorg en welzijn, klassieke talen, Duits en Frans.

Ook op middelbare scholen was afgelopen jaar de animo voor elke vacature beperkt. Bij 41 procent waren er minder dan vijf sollicitanten. Voor 8 procent van de vacatures was na drie maanden nog niemand gevonden. Bij 4,3 procent van de lessen in 2017 stond een onbevoegde docent voor de klas. Op dit punt vond er overigens een kleine verbetering plaats: In 2014 stond bij 5,6 procent van alle lessen een onbevoegde leraar voor de klas.