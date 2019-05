Minister Schouten is „genadeloos voor zichzelf”

De populaire vicepremier en minister, ChristenUnie-politica Schouten is genadeloos voor zichzelf. In een openhartig interview met de Volkskrant van afgelopen zaterdag stelt ze: „Mensen hoeven mij meestal niet te vertellen dat ik iets verkeerd heb gedaan. Als ik een fout maak, kan ik mezelf echt geselen. Ik ben genadeloos voor mezelf.”

Hoe dat komt? „Dat zit in het dienen, denk ik. Ik heb sterk de overtuiging dat we allemaal talenten hebben gekregen en dat je daar niet lichtzinnig mee moet omgaan.” Schouten verloochent haar calvinistische opvoeding die ze kreeg op een boerenbedrijf in het Brabantse Land van Heusden en Altena dus niet.

Uiteraard gaat het interview ook over haar vader die ze op jonge leeftijd door een ongeluk met een landbouwmachine verloor. En over haar ongewenste zwangerschap nu 18 jaar geleden.

Maar ook de vrolijke noot ontbreekt niet. Op de vraag of ze liever een date heeft met de vrijgezelle premier Rutte of met FVD-voorman Baudet, antwoordt ze: „Allebei niet! Dan blijf ik veel liever vrijgezel, haha!”