Minister Ollongren verwacht binnen enkele maanden terug te keren

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken verwacht binnen drie maanden weer aan het werk te kunnen. Dat laat een woordvoerder van haar ministerie weten. Ollongren viel na de zomer uit vanwege medische complicaties die waren opgetreden na een operatie aan haar bijholtes.

„De medische onderzoeken hebben inmiddels geleid tot een sluitende diagnose”, aldus de woordvoerder. „De focus ligt nu op behandeling en herstel. Minister Ollongren hoopt en verwacht in het eerste kwartaal van 2020 weer aan de slag te kunnen.”

In eerste instantie nam staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken haar taken over, maar omdat Ollongrens herstel langer duurde dan verwacht werden haar taken begin november verdeeld over meerdere bewindslieden. Knops werd officieel gepromoveerd tot minister.