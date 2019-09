Minister maakt stukken zaak-Wilders openbaar

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maakt de documenten openbaar die de rechter in de zaak-Wilders heeft opgevraagd over de vervolging van de PVV-leider. De e-mails tussen ambtenaren en andere stukken spelen een belangrijke rol in het proces, omdat ze volgens de verdediging aantonen dat het ministerie op die vervolging heeft aangedrongen.

De Tweede Kamer vroeg tot dusver tevergeefs om de documenten. Grapperhaus wilde ze niet verstrekken omdat dat de rechtszaak zou beïnvloeden. Maar inmiddels hebben het gerechtshof en de verdediging ze ook en liggen ze deels op straat. Daarom maakt de minister „een uitzondering”, om te voorkomen dat de Kamer een vertekend beeld krijgt.

Grapperhaus wil niets kwijt over de inhoud van de stukken en premier Mark Rutte evenmin. Grapperhaus gaat nog eens kijken of hij in de toekomst in soortgelijke gevallen meer met de Kamer kan delen.